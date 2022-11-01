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9:48, 1 ноября 2022 года

16 орловских сирот получили собственные квадратные метры

Накануне в торжественной обстановке ребятам передали ключи от квартир. За важным шагом в судьбе этих людей наблюдала Татьяна Тимохина.


Для 16 орловцев накануне был решен квартирный вопрос. Молодым людям выдали ключи от новеньких квартир в деревне Образцово. Все получатели – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Ремонт в новых квартирах сделан под ключ – въезжай и живи. Каждое жилье – площадью по 35-36 квадратных метров. По закону должно быть не меньше 28 и не более 45 метров. Планировка тоже разная.

Всего в Орловской области в этом году на обеспечение этой категории граждан жильем было выделено 440 миллионов рублей. В следующем году эта сумма превысит полмиллиарда.

За последние пять лет на Орловщине 1 100 сирот и оставшихся без попечения родителей получили собственное жилье.


Татьяна Тимохина
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