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10:34, 1 ноября 2022 года Сегодня свой профессиональный праздник отмечают судебные приставы Единая судебная система была сформирована еще в XVI веке.





На календаре – 1 ноября. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают судебные приставы. Единая судебная система была сформирована еще в XVI веке. Тогда приставы назывались "недельщиками", так как исполняли свои обязанности неделями. В них входило оповещение о вызове в суд и помощь в розыске обвиняемых.



Сегодня орловские приставы уделяют особое внимание взысканию задолженностей по заработной плате, алиментам, предоставлению жилья сиротам, активно работают с обращениями граждан.



С начала года региональным управлением ведомства окончено и прекращено более 240 исполнительных производств. Это на 11% больше, чем в прошлом году.



Самый быстрый и доступный способ для обращения в УФССП – подача электронных заявлений через единый портал "Госуслуг".





Артём Ежаков





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