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11:06, 1 ноября 2022 года В Орловской области начался осенний призыв на срочную службу Из-за проведения частичной мобилизации в стране кампанию сдвинули на месяц.





1 ноября в Орловской области, как и во всей стране, начался осенний призыв на срочную службу в ряды ВС РФ. Из-за проведения частичной мобилизации кампанию сдвинули на месяц.



Призыв пройдет по 31 декабря 2022 года. Срок службы – год. План призыва для Орловщины не больше, чем в предыдущие годы.



Неоднократно подчеркивалось, что срочников не будут привлекать к участию в СВО. Молодые люди также не будут направлены в части, расположенные на новых территориях РФ.





Орловское Информбюро





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