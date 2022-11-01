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11:05, 1 ноября 2022 года Орловщина пополнится новыми дубравами Важным направлением в лесовосстановлении всегда было создание запаса семян. Как идет работа – в материале ГТРК «Орел».





В Орловской области реализуется Федеральный проект "Сохранение лесов". До 2024 год на него в общей сложности выделят 138 миллионов рублей. Основная цель – обеспечить восстановление баланса исчезновения и воспроизводства деревьев.



В области уже посажены десятки гектаров молодых сосен и елей. Собирать желуди вышли в Ломецком, Шаблыкинском и Ливенском лесничествах. Все вместе заготовили почти две тонны – именно столько считается достаточным для посадки.



В Мценском районе уже готовят место под питомник, распахивая сразу несколько участков.





Эва Стасюлевич





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