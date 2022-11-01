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11:08, 1 ноября 2022 года

Житель Мценска украл неработающую плиту

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.


Местная жительница обратилась в отдел полиции Мценска, где рассказала, что из ее дома были украдены неработающая кухонная плита и металлическая посуда.

В ходе следствия было установлено, что к данному преступлению может быть причастен 43-летний амчанин. Полицейские обнаружили и изъяли похищенные вещи, которые злоумышленник спрятал неподалёку от места преступления. Подозреваемый намеревался вернуться, забрать краденное и сдать в пункт приема металлолома.

Как выяснили полицейские, подозреваемый также может быть причастен к другой краже, зарегистрированной в сентябре этого года. Тогда объектом кражи стали электрические провода, похищенные из частного дома во Мценске.

По двум фактам преступлений следственным отделом МО МВД России «Мценский» возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ.

По ходатайству следователя ему судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ведется следствие.


Пресс-служба УМВД РФ по Орловской области
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