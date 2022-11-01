Главная » Новости



11:25, 1 ноября 2022 года На Орловщине стартовали командно-штабные учения гражданской обороны Отработка сил ГО будет проводиться два дня – 1 и 2 ноября.





В Орловской области начались плановые командно-штабные учения сил гражданской обороны. Сегодня на территории региона проверили работу систем оповещения – орловцы услышали звуки сирен. Также на тестовое объявление тревоги прерывались радио- и телевещание.



Учения продолжатся сегодня и завтра. Будут отработаны вопросы эвакуации, межведомственного взаимодействия, проверены защитные сооружения.



Губернатор Орловской области Андрей Клычков поручил провести анализ защитных сооружений и мест укрытия, предусмотреть поиск дополнительных мест для укрытия, которые должны быть обеспечены необходимой инфраструктурой.





Орловское Информбюро





Новости СМИ2