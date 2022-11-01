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11:26, 1 ноября 2022 года

Главный тренер ФК «Орёл-Русичи» Валерий Ноздрин: «Собрать бы всех наших ребят вместе – неплохая бы банда для второй лиги получилась!»

Наставник главной команды региона – об итогах выступления в Первенстве союза футбольных федераций «Центр» и предстоящих матчах.


В ноябре сезон для игроков главной команды региона не заканчивается. Уже завтра, 2 ноября, орловцы стартуют на турнире Национальной студенческой футбольной лиги в Ессентуках. Орловцы проведут матчи со студентами из Грозного, Тамбова и Москвы.

По словам наставника команды Валерия Ноздрина, игры предстоят сложные – студенческая лига вступила в решающую стадию и каждый матч будет иметь большое влияние на место в итоговой турнирной таблице.

Говоря о выступлении в Первенстве союза футбольных федераций «Центр» Валерий Ноздрин отметил, что игроки выполнили задачу тренерского штаба – попасть в пятерку сильнейших. Могли и перевыполнить, но проиграли на своей площадке лидерам.

Валерий Ноздрин, главный тренер ФК «Орёл-Русичи»: «Надеюсь, что когда сезон закончится, то будет у нас встреча с руководством. Нам обозначат задачи на следующий сезон, поговорим о том, что у нас не получилось. К сожалению, мы теряем грамотных игроков – вот после первого круга состав покинул защитник Евгений Мерцалов. Если бы всех оставить, вернуть ребят, что играют в командах-призёрах Первенства союза футбольных федераций «Центр» и наших из второй лиги – мы бы могли побороться за призы Третьего дивизиона точно. Да и для второй лиги неплохая банда получилась бы».



Анастасия Дорохова
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