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11:45, 1 ноября 2022 года На картинге – с известным автогонщиком. Орел устроил праздник детям-беженцам На этих выходных 54 ребенка, прибывших из Донецкой и Луганской Народных Республик и Украины, приняли участие в гонках на картах вместе с Леонидом Панфиловым.





Двукратный чемпион России по картингу Леонид Панфилов помог 54 детям из ДНР, ЛНР и Украины освоить картинг. Автогонщик сам вышел на мэра Орла Юрия Парахина с этой инициативой.



Родители детей также остались довольны: «Спасибо большое организаторам и принимающей стороне за такое мероприятие! У ребёнка море эмоций, которые запомнятся надолго!» - цитирует маму одного из участников заезда мэрия Орла.





Орловское Информбюро





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