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12:45, 1 ноября 2022 года В Ливнах открыли Свято-Елисаветинский Дом милосердия В нем смогут принять до 30 паллиативных больных, детей-сирот и молодых людей с инвалидностью.





1 ноября в Ливнах проходит торжественное открытие Свято-Елисаветинского Дома милосердия. Мероприятие началось с церемонии освящения епископом Малоархангельским и Ливенским Нектарием.



«Дом Елизаветы» расположился в здании бывшего детского сада. Оборудован пока только первый этаж. Здесь есть сестринские комнаты, палаты, трапезная и отдельная оборудованная квартира. В ближайшее время займутся подготовкой ремесленных мастерских.



Принять здесь смогут до 30 паллиативных больных, детей-сирот и молодых людей с инвалидностью.





Орловское Информбюро





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