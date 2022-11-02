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12:38, 1 ноября 2022 года Невозможно печалиться и грустить, слушая Кальмана Орловские и московские музыканты объединились, чтобы вместе исполнить произведения венгерского композитора. Оперетты прозвучали в ходе закрытия фестиваля искусств «Орловская музыкальная осень».





В Орле завершился традиционный ежегодный фестиваль искусств "Орловская музыкальная осень". В 21 раз музыканты орловской филармонии и приезжие звезды подарили слушателям радость, хорошее настроение и приятные моменты единения с музыкой.



Финальный концерт фестиваля, посвященный композитору Имре Кальману, прошел с аншлагом. Вот уже больше века мелодии Кальмана не теряют своей популярности благодаря запоминающейся, яркой и радостной музыке. Развлекательный жанр оперетты мастер превратил в реалистичную музыку, наполненную добром и любовью.





Эва Стасюлевич





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