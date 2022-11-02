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12:32, 1 ноября 2022 года

Администрация Орла приступила к учениям по гражданской обороны

В его рамках сегодня с 10.30 до 12.30 на территории Орловской области будут проверяться средства оповещения. Ещё раз убедительно просим горожан сохранять спокойствие – это плановая работа.


Во исполнение плана командно-штабного учения сегодня Единая дежурно-диспетчерская служба Орла в 6.00 получила сигнал от Дежурного отряда аварийно-спасательной противопожарной службы Орловской области. Информация оперативно, путём обзвона, доведена до 30 должностных лиц администрации Орла, а также до 12 объектов экстренных служб жизнеобеспечения жителей. К 9.00 все ответственные прибыли на установочное совещание к мэру Орла Юрию Парахину.

Сообщает администрация города. 




Александра Бахтина
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