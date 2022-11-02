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13:30, 1 ноября 2022 года

Погода не останавливает орловских аграриев от достижений

В Орловской области уже намолочено более 3,5 миллионов тонн зерна, что значительно превышает прошлогодние показатели.


В Орловской области продолжается сбор урожая. Уборочная кампания осложняется погодными условиями, но уже намолочено более 3,5 миллионов тонн зерна, что значительно превышает прошлогодние показатели.

Зерновые убраны на территории всего региона. Однако на полях все еще остаются культуры с поздним сроком созревания: соя, кукуруза, подсолнечник. Отставания по срокам местами – существенные.

Тем не менее, урожайность складывается на хорошем уровне – 19 и больше центнеров с гектара. Остается убрать еще 30-40 тысяч гектаров подсолнечника и около 40% картофеля.


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