Администрация Орла формирует посылку для добровольцев-участников в СВО

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12:58, 1 ноября 2022 года
Администрация Орла формирует посылку для добровольцев-участников в СВОПо поручению губернатора Орловской области Андрея Клычкова администрация Орла приступила к формированию посылки для наших бойцов-добровольцев 10-го танкового полка 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса.
Ребят, участвующих в выполнении задач СВО, предстоит снабдить дополнительными вещами на зиму, среди которых продукты питания, медикаменты (в том числе противовирусные), бельё и термобельё, носки, шапки, обувь, спальные мешки, печки, тепловые пушки, генераторы, инструменты для строительства блиндажей, фольгоизол, пауэрбанки и многое другое. Для разведчиков из того же танкового полка планируется закупить коптеры и ночники.
Приобрести обширный перечень самого важного и нужного и сформировать посылку необходимо в кратчайшие сроки — до 8-9 ноября!
Сообщает администрация города.
Александра Бахтина