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12:58, 1 ноября 2022 года Администрация Орла формирует посылку для добровольцев-участников в СВО По поручению губернатора Орловской области Андрея Клычкова администрация Орла приступила к формированию посылки для наших бойцов-добровольцев 10-го танкового полка 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса.





Ребят, участвующих в выполнении задач СВО, предстоит снабдить дополнительными вещами на зиму, среди которых продукты питания, медикаменты (в том числе противовирусные), бельё и термобельё, носки, шапки, обувь, спальные мешки, печки, тепловые пушки, генераторы, инструменты для строительства блиндажей, фольгоизол, пауэрбанки и многое другое. Для разведчиков из того же танкового полка планируется закупить коптеры и ночники.

Приобрести обширный перечень самого важного и нужного и сформировать посылку необходимо в кратчайшие сроки — до 8-9 ноября!

Сообщает администрация города.







Александра Бахтина





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