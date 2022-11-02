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14:20, 1 ноября 2022 года В Лавровском храме появилась икона святых Киприана и Иустины Святыню написал тульский иконописец Сергей Щербатых, ученик архимандрита Зинона (Теодора) — одного из самых авторитетных мастеров современной русской иконописи.





Икона святых Киприана и Иустины появилась в лавровском храме. Некоторое время назад прихожане выступили с инициативой написать икону этих святых. Идею благословил настоятель иеромонах Арсений (Моногаров). Пожертвования собирали всем миром.



Образ расположили в центральной части храма. Святыня уже доступна для поклонения верующих. А вскоре икона будет обрамлена киотом.



Фото: Орловская епархия





Орловское Информбюро





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