В Орле уже начали подготовку к празднованию Нового года

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13:39, 1 ноября 2022 года
В Орле уже начали подготовку к празднованию Нового годаПосле долгих обсуждений о целесообразности проведения праздника в условиях СВО во многих российских регионах все-таки принято решение «новогоднее волшебство» для детей и взрослых оставить на месте.
По словам пресс-службы мэрии Орла, заботой и вниманием окружат детей из семей мобилизованных орловцев.
Улицы будут украшены как и в прошлом году. Дополнительные средства на приобретение новинок не запланированы.
Гирлянды и инсталяции встретят орловчан на площади Ленина, в детском парке и на улицах города. Новогодние ёлки в детских садах и муниципальных учреждениях покажут волшебство праздника своим юным зрителям.
Маргарита Сиротинина.
Вести-Орёл