В Орле уже начали подготовку к празднованию Нового года

После долгих обсуждений о целесообразности проведения праздника в условиях СВО во многих российских регионах все-таки принято решение «новогоднее волшебство» для детей и взрослых оставить на месте.

Улицы будут украшены как и в прошлом году. Дополнительные средства на приобретение новинок не запланированы.



Гирлянды и инсталяции встретят орловчан на площади Ленина, в детском парке и на улицах города. Новогодние ёлки в детских садах и муниципальных учреждениях покажут волшебство праздника своим юным зрителям.



Маргарита Сиротинина.