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14:45, 1 ноября 2022 года Лучшие каратисты вышли на орловские татами В Орле стартовали соревнования в рамках Чемпионата и Первенства мира по всестилевому карате.





В Орле начались соревнования в рамках Чемпионата и Первенства мира по всестилевому карате. Своих делегатов в наш город прислали 15 стран, среди которых Греция, Турция, Иран и другие. На татами выйдут свыше двух тысяч бойцов. Орловщину представляют 17 человек.



Соревнования продлятся четыре дня. На торжественной церемонии были вручены памятные подарки представителям стран-участниц турнира.



Это третий крупный турнир по всестилевому карате в Орле в этом году. Ранее областная столица приняла соревнования в рамках Первенства страны и всероссийской спартакиады учащихся.





Орловское Информбюро





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