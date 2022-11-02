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15:20, 1 ноября 2022 года В Орловской области не удалось посеять озимые в полном объеме Осуществить планы помешали дожди.





На Орловщине из-за дождей не удалось полностью посеять озимые. Около 30% площадей теперь будут ждать весны.



Об этом рассказал руководитель регдепартамента сельского хозяйства Александр Шалимов: «На сегодняшний день, к сожалению, мы посеяли всего 270 тысяч гектар, хотя планировали посеять порядка 400 тысяч. На 70% свой план первоначальный посевной кампании мы выполнили. Тем не менее, критичного тут тоже ничего нет. Потому что сельхозтоваропроизводители прекрасно все понимают, запас семян на яровой сев у них есть».



Напомним, сев озимых в Орловской области традиционно начинается в конце августа. Первым в регионе был высажен рапс.





Татьяна Курбатова





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