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15:40, 1 ноября 2022 года ГТРК "Орел" в пятерке лучших региональных СМИ в октябре Наше сетевое издание заняло четвертое место с показателем в 47 831 уникальных пользователей.





В рейтинге электронных СМИ за октябрь 2022 года "Орловское информбюро" - Сетевое издание ГТРК "Орел" заняло четвертое место среди региональных средств массовой информации с показателем в 47 831 уникальных пользователей.



Данные предоставлены одним из самых крупных статистических сервисов LiveInternet





Орловское Информбюро





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