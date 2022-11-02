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16:10, 1 ноября 2022 года В одном из кафе Орла украли кошелек Сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу кошелька с деньгами, принадлежащего продавцу в кафе.





Злоумышленницей оказалась 31-летняя женщина, проживающая в областном центре. Находясь в торговом зале, она увидела сумку, принадлежащую потерпевшей, незаметно вытащила кошелек и ушла. Сотрудники полиции изъяли у женщины похищенный кошелек. Украденные деньги в размере 8 тысяч рублей женщина потратила по своему усмотрению.



По данному факту следственным отделом (по Советскому району) городского УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».



Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



Пресс-служба УМВД России по Орловской области





Орловское Информбюро





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