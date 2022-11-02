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16:35, 1 ноября 2022 года 13 человек погибли на дорогах Орла в 2022 году Это на 62,5% больше, чем в прошлом году.





В ходе заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения города Орла начальник городского ОГИБДД УМВД России Юрий Капустин сообщил, что в этом году на дорогах областной столицы произошло 208 аварий, что на 1,1% больше, чем год назад.



Погибло 13 человек – на 62,5% больше, чем за аналогичный период 2021 года. В этой цифре нет детей. Семь смертей пришлись на пешеходов, и большинство из них были сбиты в неположенном месте. Число раненых при авариях снизилось на 5%.



На улицах Орла в данный момент 14 потенциально опасных участков движения. Самый волнующий из них – перекресток ул. Октябрьской и ул. Приборостроительной. Мэр Орла Юрий Парахин поддержал поиск вариантов для решения этой проблемы.



Как было отмечено в ходе заседания, в основном ДТП на орловских дорогах связаны с левым поворотом. Для борьбы с этим было предложено запретить левые повороты на проблемных участках, используя взамен второстепенные улицы.





Орловское Информбюро





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