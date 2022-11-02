Срок сдачи Красного моста остается прежним

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16:45, 1 ноября 2022 года
Срок сдачи Красного моста остается прежнимПо заявлению представителей «Уваровской ПМК-22» все работы движутся согласно графику.
Сегодня над реконструкцией Красного моста трудятся порядка 125 человек и 11 единиц техники.
На данный момент завершено устройство 60 ростверков на всех колоннах. Впереди — заливка 12 колонн. Постепенно рабочими ведётся заливка капителей верхней части колонны. Дорожная плита на левой стороне реки уже устроена.
Параллельно с этим ведутся работы по реконструкции центральной опоры: позади — заливка «бетонной» рубашки.
Срок сдачи объекта планируется по графику — в ноябре 2023 года.
Орловское Информбюро