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16:45, 1 ноября 2022 года Срок сдачи Красного моста остается прежним По заявлению представителей «Уваровской ПМК-22» все работы движутся согласно графику.





Сегодня над реконструкцией Красного моста трудятся порядка 125 человек и 11 единиц техники.



На данный момент завершено устройство 60 ростверков на всех колоннах. Впереди — заливка 12 колонн. Постепенно рабочими ведётся заливка капителей верхней части колонны. Дорожная плита на левой стороне реки уже устроена.



Параллельно с этим ведутся работы по реконструкции центральной опоры: позади — заливка «бетонной» рубашки.

Срок сдачи объекта планируется по графику — в ноябре 2023 года.







Орловское Информбюро





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