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16:55, 1 ноября 2022 года На Орловщине решают возникшие сложности с семенами Они вызваны импортным происхождением посадочного материала.





В Орловской области нет проблем с семенами, но есть определенные сложности. Об этом заявил глава регдепартамента сельского хозяйства Александр Шалимов: «По определенным культурам есть сложности, потому что семена в основном импортного производства. Но, тем не менее, выход есть, потому что семена до сих пор везут. На них формально ограничения распространяются, но фактически все равно их завозят. Ну и наши селекционеры тоже не тратят время даром и тоже уже потихонечку подтягивают и свою селекцию, и свои семена. У нас в этом году был открыт завод, который сегодня будет производить семена озимой пшеницы, сои», – заявил Шалимов.



Александр Шалимов отметил, что это достаточно хорошее предприятие, которое обеспечит семенами не только Орловскую область, но ближайшие регионы.





Татьяна Курбатова





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