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15:34, 1 ноября 2022 года Коротко о главном «Вести-Орел» в 14:30 на телеканале «Россия».





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- Орловские стрелки завоевали призовые места на первенстве страны в Ижевске.



- Сегодня свой профессиональный праздник отмечают судебные приставы.



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