Главная » Новости



17:30, 1 ноября 2022 года В ОГУ возобновляется традиционный формат посвящения в студенты Впервые с начала пандемии мероприятие пройдет по доковидном правилам.





В ОГУ им. Тургенева впервые после ковидных ограничений в открытом формате пройдет посвящение в студенты. Поучаствовать в мероприятии смогут и учащиеся старших курсов, у которых не было возможности показать себя при поступлении.



Само мероприятие проведут в несколько этапов из-за большого количества учащихся. Первые посвящения в студенты пройдут уже 15 ноября.



Всего в новом учебном году университет впервые открыл свои двери для 4 000 ребят, 650 из них - иностранные студенты.



Автор: Маргарита Сиротинина





Орловское Информбюро





Новости СМИ2