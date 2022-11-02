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17:45, 1 ноября 2022 года Орловцы выявили сильнейших в пауэрлифтинге В областной столице завершился региональный чемпионат по этому виду спорта.





На Орловщине объявлены итоги регионального чемпионата по пауэрлифтингу. За медали боролись как мужчины, так женщины – всего свыше 50 спортсменов из Орла, Ливен, Мценска и Белгорода.



Со списком победителей можно ознакомиться на сайте областного правительства.



Фото: ProSport57









Орловское Информбюро





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