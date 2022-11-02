Пять тонн гуманитарного груза священники передали в зону СВО

Псковские десантники в четвертый раз заехали в наш регион по пути в зону СВО. Накануне их встречали в деревне Малая Куликовка Орловского муниципального округа.

В большой посылке — лекарства, средства для оказания первой медицинской помощи, продукты с долгим сроком хранения, свежие овощи, одежда, термобелье, спальные мешки, техника для ремонта машин, дизельный генератор, антифриз, лопаты и т. п.

Все необходимое для десантников помогли собрать жители Малой Куликовки и местные школьники. Свою лепту также внесли прихожане болховских храмов, работники Болховской ЦРБ, педагогические коллективы и учащиеся школ Болховского района.

Также священник передал нашим воинам рисунки орловских детей и их письма со словами поддержки. Такие послания солдаты всегда ждут. В своих письмах школьники желают российским военным скорее возвратиться домой живыми и здоровыми.



Орловская митрополия.