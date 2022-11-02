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16:43, 1 ноября 2022 года Продолжается проверка состояния укрытий Сегодня в Орле началось традиционное командно-штабное учение, которое продлится два дня. Задача первого дня – проверить исправность средств оповещения и укрытий.





В группу контроля за выполнением мероприятий по гражданской обороне вошли губернатор Орловской области Андрей Клычков и его заместитель по развитию инфраструктуры Владимир Ивановский, мэр Орла Юрий Парахин, представители Главного управления МЧС РФ по Орловской области и управления по безопасности администрации Орла. Началась череда мероприятий с «эвакуации» Специализированного дома ребенка. Сотрудники учреждения уже подготовили свое укрытие, запасли необходимую для детей мебель и запас еды. Малыши, к слову, не испугались и, доверившись своим воспитателям, дружно спрятались от «опасности».



Сообщает администрация города Орла.





Александра Бахтина





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