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17:03, 1 ноября 2022 года Российским военнослужащим передали гуманитарный груз от орловских добровольческих отрядов Часть посылки уже отправляется на передовую.





Посылка от орловских добровольческих отрядов – «Сила V правде», «Помощь русскому солдату», «Братья, мы с вами!» – доставлена в зону СВО. Продовольствие, инструменты, вода – все это уже сегодня будет отправлено на передовую. Переданное детское питание ребятам раздадут бесплатно.



Также военные получили тактические носилки ручной работы. Их создает отряд «Золотые руки ангела».



Поблагодарили солдаты орловцев и за теплые письма поддержки, без которых уже традиционно не обходятся гуманитарные посылки.



Военнослужащие, которые сейчас на передовой, поблагодарили орловцев за полученную помощь. Это теплые вещи, продукты, медикаменты. И письма со словами поддержки от школьников. Гуманитарный груз разделят на несколько партий и каждую доставят адресатам.









Орловское Информбюро





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