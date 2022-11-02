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17:37, 1 ноября 2022 года

Альфа-Банк подписал соглашение о сотрудничестве с Орловской областью

Правительство Орловской области и Альфа-Банк подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили Губернатор Орловской области Андрей Клычков и Президент Альфа-Банка Олег Сысуев.


В ходе встречи стороны обсудили сотрудничество в финансово-кредитной сфере в целях социально-экономического развития региона. В рамках совместной работы планируется реализация социально значимых проектов. Среди них – развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в регионе, поддержка бюджетных учреждений социального обслуживания Орловской области – в том числе финансовая. Также стороны планируют разработку и реализацию льготных ипотечных программ, повышение доступности банковских предложений для жителей региона, внедрение современных банковских технологий и развитие финансовой инфраструктуры на всей территории Орловской области.
 
"Открытие в этом году представительства Альфа-Банка в Орловской области стало логичным продолжением развития сети банка в Черноземье. Одним из приоритетных направлений Альфа-Банка в регионе станет реализация зарплатных проектов в бюджетной сфере и доступность конкурентоспособных предложений для жителей области. Также, потенциальные точки роста регионального бизнеса мы видим в увеличении объемов кредитования малого и среднего бизнеса, а также доступности кредитных программ и содействие повышению уровня финансовой грамотности жителей региона", – отметил Олег Сысуев.
 
"Банковские услуги сегодня широко востребованы гражданами. Они должны быть доступны и предоставляться на выгодных условиях. В особенности это актуально для делового сообщества. Орловская область заинтересована в развитии финансово-кредитного сектора, льготных ипотечных сервисах. Уверен, сотрудничество с Альфа-Банком повлечет за собой внедрение передовых банковских технологий, повысит общую финансовую культуру, поможет многим орловцам реализовать свои бизнес-начинания, улучшить условия жизни", - сказал Андрей Клычков.



Анна Боева
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