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18:52, 1 ноября 2022 года Все слышали и все предупреждены Учебная сирена пронеслась своим трехминутным аккордом по региону.





Сама система по проекту построена так что бы не было ни одного человека который бы сказал - а я не слышал. Проводят ее планово два раза в года , хотя в 2022 внештатная проверка была организована и весной и летом, правда звук тогда решили не включать.





Всеволод Трифонов





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