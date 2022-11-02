Коротко о главном

"Вести-Орел" в 21:05 на телеканале "Россия".

- "Внимание всем!" Сегодня над Орлом звучали сирены. Как должны действовать орловцы, услышав сигнал тревоги?





- Осенний призыв стартовал. Куда отправятся на службу орловские срочники?





- Две тысячи спортсменов из 15 стран. Орловское татами принимает сильнейших каратистов мира.



