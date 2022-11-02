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20:33, 1 ноября 2022 года Корреспонденты ГТРК "Орел" заняли первое место сразу в двух номинациях

Корреспондент "Радио России. Орёл" Григорий Николаев занял первое место в номинации "Лучший радиосюжет". Редактор информационных программ Юлия Сулим заняла первое место в номинации "Лучший телесюжет".



В первом этапе Всероссийского конкурса на лучшее информационное освещение деятельности Федеральной службы судебных приставов. Благодарственное письмо нашим коллегам вручили на торжественном мероприятии, посвящённом Дню судебного пристава. Мероприятие прошло в Орловском городском центре культуры. В рамках следующего этапа Григорию и Юлии предстоит побороться с представителями из других регионов.









Орловское Информбюро





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