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8:39, 2 ноября 2022 года Проект помощи зооволонтерам принес орловчанке победу в "Большой перемене" За разработку мобильного приложения "Dobro.дом" ливенская гимназистка Надежда Овсянникова получила сертификат на 200 тысяч рублей.





В детском центре "Артек" состоялся финал Всероссийского конкурса "Большая перемена" для учеников 9 – 11 классов. Ученица ливенской гимназии Надежда Овсянникова с проектом мобильного приложения "Dobro.дом" для помощи зооволонтерам завоевала сертификат на 200 тысяч рублей. Их можно потратить на самообразование и развитие, – сообщает региональный информационный портал.



Всего в финале "Большой перемены" Орловскую область представляли 12 школьников, а всего за призы боролись полторы тысячи человек со всей страны.



Фото: портал правительства Орловской области





Орловское Информбюро





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