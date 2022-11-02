среда 2.11.2022 11:18:35 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС












Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

8:39, 2 ноября 2022 года

Проект помощи зооволонтерам принес орловчанке победу в "Большой перемене"

За разработку мобильного приложения "Dobro.дом" ливенская гимназистка Надежда Овсянникова получила сертификат на 200 тысяч рублей.


В детском центре "Артек" состоялся финал Всероссийского конкурса "Большая перемена" для учеников 9 – 11 классов. Ученица ливенской гимназии Надежда Овсянникова с проектом мобильного приложения "Dobro.дом" для помощи зооволонтерам завоевала сертификат на 200 тысяч рублей. Их можно потратить на самообразование и развитие, – сообщает региональный информационный портал.

Всего в финале "Большой перемены" Орловскую область представляли 12 школьников, а всего за призы боролись полторы тысячи человек со всей страны.

Фото: портал правительства Орловской области


Орловское Информбюро
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.