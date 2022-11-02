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9:11, 2 ноября 2022 года Врачи НКМЦ им. Круглой осматривают детей в районах Орловщины Для этого в учреждении имеется мобильный диагностический центр. Только за девять месяцев текущего года через него прошли свыше 900 детей. Как организована эта важная профилактическая работа?





Минимум дважды в неделю бригада специалистов мобильного диагностического центра НКМЦ им. Круглой выезжает на осмотры детей в районы Орловской области. Осматриваются дети-сироты, дети, находящиеся под опекой, малыши, которые требуют углубленной диспансеризации. Как правило, специалисты выезжают в районы, где не хватает высококвалифицированных узких специалистов.



В бригаде мобильной поликлиники 11 узких специалистов, среди которых эндокринолог, хирург, лор, окулист. Также выполняются УЗИ, кардиограммы и клинические анализы. За девять месяцев этого года специалистами выездной поликлиники было осмотрено 540 детей стационарных учреждений, школ и интернатов, 205 несовершеннолетних детей и 160 детей-сирот и детей, находящихся под опекой.



Списки для обследования формируются заранее, по согласованию с ЦРБ.









Елена Литинская





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