Главная » Новости



9:52, 2 ноября 2022 года В Орловской области в пруду нашли тело 80-летнего мужчины Труп обнаружили в водоеме около села Гнилуша Глазуновского района.





Вечером 1 ноября орловским спасателям поступил сигнал об обнаружении в пруду возле села Гнилуша Глазуновского района тела мужчины. Спасатели достали труп 80-летнего пенсионера и передали полицейским для выяснения причин трагедии, – сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области.





Орловское Информбюро





Новости СМИ2