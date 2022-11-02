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10:06, 2 ноября 2022 года В ливенском доме милосердия позаботятся о страждущих и тяжелобольных Накануне в Ливнах открылся малокомплектный дом сестринского ухода и патронажа на дому – "Дом Елизаветы". Он сможет принять 30 человек. На открытии побывала наша съемочная группа.





1 ноября в Ливнах открылся Свято-Елисаветинский Дом милосердия. Это совместный проект Ливенской епархии и НКО "Святые Покрова". Помощь и поддержку здесь могут получить тяжелобольные, молодые люди с инвалидностью, дети-сироты и семьи с паллиативными детьми. Помощь могут оказать и на дому.



В доме есть сестринская комната, трапезная, отдельно оборудованная квартира, храм. В планах – открытие ремесленных мастерских. Ухаживают за подопечными сестры милосердия.



Не оставят одних и участников СВО. Когда бойцы вернутся, сестры милосердия помогут солдатам в социализации. Сейчас, если это нужно, позаботятся об их семьях.



Дом милосердия может принять 30 постояльцев. Первые из них заселятся уже в ближайшее время.





Юлия Опанасюк





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