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10:24, 2 ноября 2022 года Психология толпы. Как не стать жертвой давки Недавняя трагедия в Сеуле, унесшая жизни более 150 человек, включая нескольких россиянок, напомнила, что группа людей в любой момент может стать неуправляемой. Что нужно делать в таких случаях, чтобы сохранить жизнь и здоровье? Ответы дала начальник пресс-центра ГУ МЧС России по Орловской области Наталия Акулова.











Всеволод Трифонов





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