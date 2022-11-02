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10:42, 2 ноября 2022 года Фильм ГТРК "Орел" об Алексее Стаханове выиграл президентский грант Ленту подготовили наши журналисты: Анна Боева, Игорь Свеженцев и Юлия Сулим. В следующем году кино о прославленном горняке покажут орловским школьникам.





Проект творческой команды ГТРК "Орел" единственный в регионе выиграл грант Четвертого Специального конкурса Фонда президентских культурных инициатив.



Всего государственную поддержку получили 143 проекта со всей страны. Основной темой конкурса стала культурная интеграция новых субъектов РФ в единое культурно-историческое пространство. Творческая группа, в состав которой вошли журналисты ГТРК "Орел" Анна Боева, Игорь Свеженцев и Юлия Сулим, подготовили проект "Стаханов. Возвращение легенды".



Творческая работа журналистов нашей телерадиокомпании подарила поколениям первую в регионе ленту об истории жизни нашего удивительного земляка Алексея Григорьевича Стаханова — советского шахтера, новатора угольной промышленности, основоположника Стахановского движения, Героя Социалистического Труда.



Картину презентуют в школах Орловской области. Показы состоятся 5 августа 2023 года, когда Орел отпразднует 80-летие освобождения от фашистских захватчиков. Кино поможет в сохранении и популяризации исторической памяти о Стаханове среди старшеклассников и людей старшего возраста.



Более подробная информация представлена на официальном сайте Фонда: фондкультурныхинициатив.рф.





Орловское Информбюро





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