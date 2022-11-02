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11:02, 2 ноября 2022 года Вчерашний заключенный за сутки проник в два орловских магазина Одну из торговых точек мужчина сумел обокрасть, но магазин электроники не стал жертвой преступного посягательства – кражу сорвал сотрудник.





В Орле правоохранителями по подозрению в совершении двух преступлений задержан 40-летний житель соседнего региона, недавно отбывший тюремный срок. Мужчина за сутки проник в два магазина.



В первом случае подозреваемый в нерабочее время магазина взломал стеклопакет и забрал из кассы 14 тысяч рублей. Преступление попало на камеры видеонаблюдения, а сам мужчина оставил отпечатки пальцев. Это и позволило выйти на фигуранта.



В этот же день мужчина хотел обокрасть другой магазин – бытовой техники и электроники. Зайдя вечером в торговую точку, подозреваемый спрятался. Дождавшись закрытия, мужчина собрал телефоны, но сработавший датчик движения и прибывший работник магазина сорвали кражу – фигуранту пришлось ретироваться.



Сейчас мужчина взят под стражу. Расследование продолжается, – сообщили в областном УМВД.





Орловское Информбюро





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