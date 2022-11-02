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11:31, 2 ноября 2022 года Для воззвания к Богу нет телесных ограничений Сурдоперевод давно присутствует во многих сферах жизнедеятельности, в том числе и в религии. Как верующим орловцам, имеющим проблемы со слухом, помогают в обращении к Господу – в материале Александры Бахтиной.





31 октября в России отметили День сурдопереводчика. Для слабослышащих людей эти специалисты порой бывают единственным связующим звеном с окружающим миром.



Сурдоперевод есть во многих сферах жизнедеятельности, не исключение здесь и религия. В Богоявленском соборе города Орла при службах священнику помогает сурдопереводчик Алевтина Бакланова.



В Орле центр православных инвалидов по слуху открылся 13 лет назад. И все это время Алевтина Бакланова переводит на язык жестов и проповедь, и всю службу.





Александра Бахтина





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