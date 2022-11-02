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12:00, 2 ноября 2022 года Заслуженный учитель России Валентина Озерова отмечает юбилей Сегодня педагогу исполнилось 70 лет, больше 40 из которых она преподает ученикам "царицу наук".





Сегодня свой 70-й день рождения отмечает Заслуженный учитель России, Народный депутат РСФСР, член Верховного Совета Российской Федерации Валентина Озерова.



Уже больше 40 лет она преподает математику в родной Нарышкинской средней образовательной школе № 2. Свой юбилей педагог встречает на работе, где ее окружают те, кому она без остатка отдает свое сердце и душу.



Ученики отмечают, что у Валентины Николаевны особенная манера построения урока. Она может предположить, что 2+2=5, а также легко научить умножать на девять "на пальцах".





Орловское Информбюро





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