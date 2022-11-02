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13:40, 2 ноября 2022 года В Орле начинают проводить праздничные мероприятия ко Дню народного единства Сегодня в Орловском областном центре народного творчества художественные коллективы помогут зрителям окунуться в ранее неизвестную им Орловщину.





4 ноября в России отметят День народного единства. В Орле уже начинают проводить мероприятия, посвященные празднику.



2 ноября в Орловском областном центре народного творчества художественные коллективы помогут зрителям окунуться в ранее неизвестную им Орловщину.



На фестивале прозвучат песни народов, проживающих в нашей области. Также есть возможность услышать уникальные национальные музыкальные инструменты и увидеть всю красоту танцев.



Начинается мероприятие в 18:00. Посетить его сможет любой желающий.



Автор: Маргарита Сиротинина









Орловское Информбюро





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