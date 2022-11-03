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9:00, 3 ноября 2022 года В День народного единства орловцы покажут нерушимость страны, выйдя на крестный ход Мероприятие пройдет 4 ноября в рамках патриотической акции "Мы вместе".





Праздник Казанской иконы Божией Матери и День народного единства в Орле отметят крестным ходом. Он пройдет 4 ноября. Начало – в 10:30.



Шествие стартует от гарнизонного храма Казанской иконы Божией Матери при Академии ФСО России. Верующие пройдут по Наугорскому шоссе, улицам Цветаева и Генерала Родина. Завершится молитвенное шествие у поклонного креста в урочище Царев Брод.



Автор: Маргарита Сиротинина









Орловское Информбюро





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