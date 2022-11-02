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12:23, 2 ноября 2022 года В Орловской области пройдут учения по территориальной обороне Об этом было сказано в ходе сегодняшнего заседания оперативного штаба.





В Орловской области вскоре проведут командно-штабные учения по территориальной обороне. Об этом было сказано в ходе сегодняшнего заседания оперативного штаба. Его провел губернатор Андрей Клычков.



Также в ходе встречи обсуждались итоги частичной мобилизации в регионе, меры поддержки семьях призванных. Также был рассмотрен опыт Белгородской области по исполнению первоочередных мер безопасности.



Напомним, что 19 октября указом президента РФ Владимира Путина в ряде субъектов ЦФО (включая Орловскую область) и ЮФО введен уровень повышенной готовности. Высшие должностные лица получили дополнительные полномочия по защите гражданского населения. Губернатор Андрей Клычков заверил орловцев, что для жителей региона это ничего не изменит. Осуществление мер безопасности в области началось еще в марте.





Орловское Информбюро





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