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12:46, 2 ноября 2022 года 11 многодетных мобилизованных орловцев, воспитывающих падчериц и пасынков, готовятся вернуть домой Об этом заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков.





Многодетным папам, воспитывающим трех и более детей в возрасте до 16 лет, официально была предоставлена отсрочка от частичной мобилизации. На уровне региона было поддержано предложение губернатора Орловской области Андрея Клычкова об освобождении от мобилизационного призыва тех мужчин, на иждивении которых находятся трое детей и более, даже если кто-то из них не является родным ребенком мужчины.



Таковых из Орловской области было призвано 11 человек. Командиру воинской части в Смоленской области, где сейчас находятся эти мужчины, направлена информация о них. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.





Орловское Информбюро





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