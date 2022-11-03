В новый год – без долгов

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10:00, 3 ноября 2022 года
В новый год – без долговАдминистрация Орла обучает налогоплательщиков финансовой дисциплине.
Продолжается работа комиссии по легализации налоговой базы и базы по страховым взносам, обеспечению полноты поступлений страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и снижению недоимки по платежам в бюджет Орла.
Примерно два раза в месяц на нее вызывают налогоплательщиков, которые имеют задолженность по налогам, уплачиваемым в бюджет Орла. На сегодняшний момент, по информации управления экономического развития администрации Орла, с должников удалось взыскать 10,3 млн рублей. Для сравнения – за весь 2021 года сумма погашения составила 28,7 млн рублей.
Орловское Информбюро