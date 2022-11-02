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13:35, 2 ноября 2022 года Орел стал столицей фехтования Областная столица приняла всероссийские соревнования по фехтованию на шпагах среди мужчин и женщин.





Орел принял у себя всероссийские соревнования по фехтованию на шпагах среди мужчин и женщин.



Среди женщин соревновались 60 человек, у мужчин – порядка сотни. В турнире участвовали молодые фехтовальщики, имеющие первый спортивный разряд, а также мастера спорта международного класса.



Лучшим в состязании мужчин-шпажистов оказался 18-летний Артем Саркисян из Санкт-Петербурга. В женском турнире победительницей вышла Анастасия Солдатова из Подмосковья.





Анастасия Дорохова





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