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14:35, 2 ноября 2022 года На Орловщине отработали ликвидацию последствий ракетного удара Учения прошли в рамках заключительного дня командно-штабных учений сил гражданской обороны.





В Орловской области завершаются командно-штабные учения сил гражданской обороны. В их рамках сотрудники МЧС отработали ликвидацию последствий ракетного удара по критически важным и потенциально опасным объектам, объектам инфраструктуры и жизнеобеспечения – нарушена инфраструктура обеспечения жизнедеятельности, разрушено здание "Хлебзавод".



По легенде, в зону поражения попали и жилые дома. Взрывы повлекли человеческие жертвы.



Со всем этим сегодня в рамках учений боролись спасатели в рамках плановых учений.



Видео: мэрия Орла





Орловское Информбюро





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