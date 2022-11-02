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13:28, 2 ноября 2022 года Орловским автомобилистам пора задуматься о смене летней резины на зимнюю

Первый снег уже упал на улицы города, но не для всех это стало сигналом к действиям, говорят в ГИБДД. Из-за того, что днём ещё достаточно тепло, некоторые автолюбители пока не переобули своих «железных коней». Однако, среднесуточная температура уже постепенно опускается к пяти градусам. Уже на этой неделе, ночью, начинаются небольшие заморозки. При низких температурах летние шины теряют эластичность, ухудшается сцепление с асфальтом и усложняется управление автомобилем.





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