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14:15, 2 ноября 2022 года В Орловской области нашли очередное доказательство преступлений нацистов В госпитале в Кривцово в декабре 1941 года заживо сожгли порядка 800 красноармейцев. Сейчас их останки поднимают поисковики. Об истории, которую никогда нельзя забывать – в материале Антона Киселева.





Орловские поисковики сделали новую находку – доказательство зверств нацистов в Великую Отечественную войну. В Кривцово сейчас поднимают останки красноармейцев, которые были заживо сожжены в госпитале в декабре 1941 года. Согласно документам, речь идет о 800 солдатах.



Больше 80 лет эта история была легендой – до рассекречивания документов в рамках проекта "Без срока давности". Девять лет сведения разрабатывали орловские поисковики.



Несмотря на ранения, советские солдаты бились до последнего, что подтверждают сопутствующие находки боеприпасов и оружия.



Станет ли это преступление частью большого уголовного дела о геноциде русских, говорить пока рано. Следственный комитет находки заинтересовали.



Поисковые работы продолжатся весной. Память погибших почтут установкой памятного знака. Возможно создание мемориала.





Антон Киселёв





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